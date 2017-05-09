屏醫為長輩開的化妝課 讓身心皆美麗
愛美是人的天性，不分男女、連長輩也不例外！屏東醫院與知名化妝品公司合作，2個月前於日間照護中心引進化妝療法，透過乳液及腮紅的塗抹動作，促進血液循環，看著化完妝的阿公阿嬤對鏡子再三欣賞模樣，家人也覺得很滿意。
院方社工余雪如指出，有研究顯示，為臉部按摩的細小動作，有助長者肌肉復健並增加血液循環，且長期看到鏡中自己的好氣色，連帶也會讓心情更愉悅；課程開辦初期，不少人覺得害羞，經過醫護人員連哄帶騙，有近70人報名，其中還包含6名男性長輩。
化妝療法共有9步驟，從臉部清潔、保養至上妝，第一次課程長輩顯得手忙腳亂，不是乳液擠太多、就是腮紅化得太紅，「互相漏氣求進步」，課程間的歡笑聲多了，大夥也變得更投入。
66歲阿公蘇慶琳有著輕微失智前兆，女兒替他報名化妝課程，他說，剛開始覺得彆扭，但跟著老師學習，發現皮膚變幼，心情也變得開朗，生活不再是吃飯配電視，好像多了繽紛色彩；82歲陳吳玉雪坦言，化妝後的自己變得更有精神，出門也會特別打扮。
余雪如說，將第一堂課至今記錄長輩的身體變化進行數據分析，發現確實身心都有明顯進步，有家人反應，以前他們總會將老、醜掛在嘴邊，對於出門意願不高，如今展現積極活力，臉上流露出自信表情，顯然化妝有股神奇魔力。
(中時)
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