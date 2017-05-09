香港深度旅遊 漫步舊城中環

香港旅遊局今年先主打「舊城中環行程」，左起：部落客洪Keykey （洪郁甯）、港旅局徐維妮局長、潮男Stewart Chen。（廖德修攝）

香港旅遊局全新旅遊別冊《舊城中環漫步路線指南》，引領旅客深度體驗香港風情人文。（圖／香港旅遊局提供）

香港旅遊局舊城中環新體驗：女生可穿旗袍漫步舊中環，穿梭在石板街、石牆樹還有塗鴨藝術前拍照，彷彿墜入香港舊時光。（圖／香港旅遊局提供）

根據香港旅遊發展局統計，2016年台灣訪港人次約201萬人次，過夜旅客持續成長，2016年成長率更高達5%，其中近七成以旅遊度假為目的，可見香港多元化的旅遊特色，仍吸引台灣旅客造訪。為提供台灣旅客耳目一新的香港旅行體驗，深度感受中西融合的城市風貌，今年首波活動主打「舊城中環」行程，並以全新旅遊別冊—《舊城中環漫步路線指南》，引領旅客在蘊藏香港精華的舊城中環，深度體驗最道地的風情人文特色。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示：「香港每一個地區，都有獨特的生活文化和面貌，中環是香港歷史發展的起點，香港自開埠蛻變成國際大都會的歷史印記，深深地刻劃在此區的街區巷弄裡，等著旅客來挖掘。《舊城中環》別冊以四大主題打造五條漫步路線，旅客只要帶著尋寶的心情，利用半天時間跟隨漫步路線指南，便能在舊城中環品味古今中西薈萃的香港特色。」

配合舊城中環概念，多家旅行社推出三天兩夜自由行優惠行程，含稅價最低只要9,888元起，並加贈「舊城中環」半日行程，由專業的導賞員沿途講解，讓旅客以聽故事的心情漫步中環。

★漫步路線深入舊城中環街區巷弄 一覽香港多元風貌

「舊城中環」東起雲咸街、南至堅道、西連水坑口街、北接皇后大道中，並由香港其中一條最早建成的街道荷李活道貫穿其中。漫步路線以歷史故事、藝文聚落、繽紛滋味和巷弄好店四大主題規劃：

1.路線一、歷史故事：水坑口街作為旅程起點，踏上香港最古老的街道，走進開埠初期的港人生活；在太平山街兩旁眾多的古廟了解悠久的民間風俗；從砵典乍街、閣麟街一帶感受昔日平民百姓的生活景象。參觀第一所細菌學檢驗所、第一所警察總部、早期的司法重地等，化身時光旅人，穿梭香港逾百年的變遷。

2.路線二、藝文聚落：從在地藝術迷必訪的地標開始，走訪前身為牛奶公司倉庫的藝穗會、舊警察宿舍改建而成的PMQ元創方，現已搖身成為藝術展演場地和創意工作者匯集的聚落。走一趟荷李活道，林立的藝廊和散落在街頭巷尾的塗鴨壁畫，體驗在地的藝術活力。

3.路線三、繽紛滋味：訪港必嚐的茶樓港點、傳統大牌檔美食、道地小吃、SoHo荷里活南區的多國美饌、和精釀美酒在這裡百花齊放。旅客除了滿足味蕾外，也可以到泰昌餅家、陳意齋帶些港味伴手禮回家分享與回味。

4.路線四、巷弄好店：旅程從古玩、字畫的集中地—摩羅上街出發挖寶，往上走到太平山街小社區(PoHo)，個性小店散佈街道各處，最後再到士丹頓街，從舊書店、二手古董店發掘香港的昔日時光。

★在港台灣人帶路 不藏私推薦最獨門、道地的旅行秘技

因工作移居香港，現為香港W飯店市場行銷總監—時尚潮男Stewart Chen，對中環頂尖的雅痞風尚氣質情有獨鍾。他推薦喜愛風格旅遊型態的人，一定要來中環SoHo和PoHo這二個小區走走，這裡每個轉角都有驚喜，隨處可以感受香港的生活藝術、品味與創意，還能欣賞潮流與傳統融合的港式活力及巧妙。

另一位部落客「30歲後的瘋狂洪Keykey(洪郁甯)」是嫁到香港的台灣媳婦，婚前在台灣擔任化妝品牌公關，並創辦myCLOSET服裝品牌。她特別推薦嘉咸街市集一帶有許多老字號的小攤位，傳統早市吆喝聲交織成迷人的活力，如此風景總帶給她滿滿的正能量。最近她還發現了香港的新體驗：女生們可以穿旗袍漫步舊中環，穿梭在石板街、石牆樹還有塗鴨藝術前拍照，彷彿墜入香港舊時光，感受電影《花樣年華》的風華。

《舊城中環漫步路線指南》可透過香港旅遊發展局，或至全台指定咖啡店及書店等通路免費索取，亦可於網路下載。

(中時)