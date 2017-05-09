「81氣爆紀念裝置藝術」決選作品 巡迴展示開跑
高雄氣爆即將屆滿3周年前夕，文化局決定用裝置藝術紀念這場台灣的痛、高雄的痛的慘劇。5件入選「81氣爆紀念裝置藝術」作品，10日起將有5場定點展示，13日藝術家與社區民眾對話互動，介紹裝置藝術的意涵。
高雄氣爆造成嚴重生命財產損失，但在國人、企業與國際踴躍的支援與捐款下，高雄度過城市創建以來的最低潮。
高雄市政府為感念各界無私的幫忙，同時也記取傷痛教訓面向未來，經衡酌氣爆區居民各方意見，以五權國小為據點設立紀念裝置藝術，期望藉由紀念裝置的藝術力量，象徵事件在此終結，歷史的錯誤在此反轉。
文化局表示，計畫經由初選階段邀請8組知名藝術家團隊進行設計，其中5件提案進入決選階段，為使市民朋友更加瞭解作品，特辦理模型巡迴展示活動。
13日下午2點於高雄市立中正高工校門廣場進行，五件決選作品的藝術家團隊到現場與社區民眾進行對話互動，期讓社區民眾充分瞭解紀念裝置藝術設置理念及目標，也讓作品可以真正回應地方的期待和發展。
自5月10日起五件作品模型將隨著「行動展示胖卡車」進入社區巡迴宣傳及定點展示，第一梯次定點展示為5月10至15日晚間7至9點在「三信家商校門口，第二梯次5月16至21日晚間7至9點在國際商工校門口，第三梯次5月22至30日晚間7至9點在文化中心西側門，第四梯次5月31至6月4日晚間7至9點在前鎮31期公園，第五梯次6月5至10日晚間7至9點在勞工公園廣場，歡迎市民朋友踴躍參與。
進入決選階段之5件作品及藝術家團隊分別為：禾磊藝術有限公司《曙光Dawn》、達達創意股份有限公司《隱沒之思-看不見城市的表意及其延伸》、顏名宏《記憶的漣漪-紀念81氣爆的時間地景藝術計畫》、水岸藝術文化研發有限公司《天欲光矣》、杜象藝術公司《光的恆切面》。
(中時)
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