搶攻眷村票 洪秀柱：我始終如一

國民黨主席洪秀柱（左四）9日到新竹拉眷村票。（徐養齡攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱9日表示，從過去「換柱」風波到如今競選黨主席，一路走來可說是「寒天飲冰水，點滴在心頭」，加上執政黨無盡追殺，黨員團結更顯重要，她秉持一路走來始終如一的態度，不管誰當選都要繼續為黨奮戰。

洪秀柱今天到新竹市參加榮新自強協會活動，並造訪武陵社區，全力爭取眷村票源，不少老黨員挺直腰桿對她致意，高喊「洪秀柱當選！國民黨萬歲！」讓洪秀柱聽了很窩心，笑得合不攏嘴。

洪秀柱不改快人快語本色，承諾要在未來4年內完成國民黨世代交替，指她最能體認國民黨要的是什麼、未來是什麼、中心思想是什麼，疾呼「在哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」。

走過總統大選前的「換柱」風波，卸下候選人身分改掛黨主席頭銜，論起政治現實冷暖，洪秀柱點滴在心頭，她也痛批如今執政黨對國民黨無止盡追殺，反而造就施政不佳，社會對立、經濟停滯等窘境。

適逢五月母親節，洪秀柱將話題轉向民生，指媽媽最在乎孩子的安全，但從新聞卻不斷看到農藥含量過高的蔬菜水果，或過期肉品持續販售、毒品入侵校園等議題，不禁令人質疑執政黨施政方針，「叫大家如何安心？」

儘管藍營黨魁之爭愈演愈烈，洪秀柱仍顯得老神在在，以自己遭遇換柱風波後都能放下自己，堅守岡位，指黨主席最後只會有1人當選，其餘沒當選的，應該繼續為黨奮鬥，不能有對立產生。

(中時)