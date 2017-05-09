雄三誤射近一年 海軍找導彈殘骸無所獲

圖為一船班行經雄三導彈落海處，遊客看見海軍軍艦正在周遭海域搜尋落海飛彈。（程炳璋翻攝）

海軍「金江」軍艦誤射雄三導彈事件，去年7月1日發生後為防機密外洩，海軍曾出動直升機及多艘艦艇進行打撈及搜尋，但在相關海域仍未找到任何導彈殘骸。此誤射事件造成漁民1死3傷，對國防部造成極大批評與檢討聲浪。

自由時報今(9)日引述海軍內部報告指出，搜尋近一年找不到雄三導彈殘骸，研判最可能的情況是，雄三導彈在高速貫穿漁船後，「持續高速撞擊海面，導彈引信於撞擊海面時起爆導彈彈頭」，殘骸散落在海底，經長時間沉浸海水且遭腐蝕後，已難以恢復重建，即使被撈獲，應該不會有機敏資料外泄之虞。

海軍強調仍會持續在相關海域監控，掌握船隻滯留執行打撈作業的異常情形，以防中國大陸藉機對雄三導彈殘骸探詢及打撈作業。

據了解，雄三彈頭內有搜索海面攻擊目標的尋標器，有很多敏感數據，如被他國取得，就可取得飛彈內的電子參數。此外，雄三的衝壓引擎製造技術，更是不能外流，這也是軍方要收回的一大原因。

(中時電子報)