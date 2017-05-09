國中在家自學 竹女吳詠恩拚上台大醫
新竹女中語資班學生吳詠恩雖是文組學生，但她勇於挑戰自我，挑戰理科「頂峰」台大醫學系，在公費組連過2關順利錄取，創下語資班首位考上台大醫科的歷史紀錄，她國中曾在家自學3年，媽媽就是她最好的老師。
語資班出身的吳詠恩，其實從小對數學、理化很感興趣，但一度因方法不對，對數學產生恐懼感，因此英文底子好的她，高中選擇念文組，後來在學校老師指導下，重拾對數理的興趣，成為她從文組轉戰醫科的重要指標。
吳詠恩沒補過習，曾任教清大的媽媽為了兒女教育，在詠恩5歲那年辭去教職，專心教育，兄妹國中3年都在家自學，媽媽成了他們的「專職」老師，養成對問題追根究柢，及自我複習的良好習慣，不僅順利考上竹女，學測更拿下73級分。
「我想念醫科，當醫生拯救更多生命！」吳詠恩是虔誠基督徒，從小就夢想能當名熱血的醫生，考上台大醫科公費生，未來到院服務後，得花6年到偏鄉服務，被一般人視為苦行僧的修行，她卻義無反顧，家人也很支持。
(中時)
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