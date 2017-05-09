火力強大！永和警樹林掃毒 查獲小型衝鋒槍
40歲徐姓男子8日晚間10時許，疑似相約毒蟲在新北市樹林區中正路某汽車旅館內交易毒品，永和警分局循線前往查緝，當場查獲海洛英、安非他命、電子磅秤等證物，警方帶徐男返回土城租屋處搜索，在櫃子的夾層內查獲2把制式手槍、1把改造手槍、15顆子彈，徐男辯稱，毒品都是自己吸毒，花費18萬元買槍是用來防身的。
警方調查，徐男有槍砲、毒品前科，警方獲報徐男涉嫌在樹林區某汽車旅館內販毒，警方前往查緝，待房門鐵捲門開啟時，徐男一度要逃逸，當場被優勢警力壓制逮捕，警方查獲海洛英2.7公克、安非他命48.13公克、電子磅秤等證物。
警方帶徐男返回土城租屋處搜索，在櫃子的夾層內查獲美制FNX-9手槍、土耳其制Zoraki 925-TD各一把、改造手槍一把、子彈15顆。據悉，Zoraki 925-TD為半自動小型衝鋒槍，俗稱「掃帚」，5秒內可連續擊發25顆子彈。
徐男供稱，毒品都是自己吸食，去年3月花費18萬元在三重向綽號「阿哲」的男子購買，毒品是在土城購買，都是透過通訊軟體Line聯繫。警訊後今（9日）下午依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例將徐男移送地檢署偵辦。
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(中時)
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