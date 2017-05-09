台南市反恐演練 警察擬真爆破超震撼
宛如警匪電影般緊湊的歹徒挾持人質、警匪對峙緊張氣氛，今天下午在南臺科技大學真實上演！台南市警察局今天舉辦106年度反恐演練，出動大批警力、學生，模擬人質遭挾持，警方帥氣化身蜘蛛人從高樓攀繩垂降搶救人質，不只順利逮捕歹徒，也維護人質安全，成功完成目標。
過程逼真的重大人為危安事件處理示範演練，下午於南臺科大三連堂前舉行，動員許多學生擔任臨時演員，全程槍擊爆炸、挾持人質，真實度百分百，場面震撼人心。
台南市警察局長黃宗仁指出，鑑於國內外陸續發生爆炸及隨機殺人等恐怖攻擊事件，造成嚴重傷亡，影響民心至鉅，市警局為因應重大人為危安事件發生，並落實通報及應變機制，縮短處置時間，提升應變能力，模擬南臺科技大學三連堂舉辦就業博覽會現場，有2名歹徒駕車闖入持槍射擊民眾，同時丟擲爆裂物，造成民眾多人受傷，歹徒並持槍挾持人質。案件現場指揮官由永康分局分局長擔任，動員近百名警(消)、民力參演，透過通報機制、警力集結派遣、任務分工、現場封鎖、空拍機偵蒐現場狀況、傷患救護、人質談判商救、犯嫌逮捕等過程演練，
這場演練出動巡邏車7輛、偵防車2輛、救護車2輛、消防車1輛、警用機車2輛。其中警察局特殊警力任務編組員警演練動作迅速確實，更以高空垂吊方式攻堅制伏歹徒，現場煙霧與爆炸聲、槍聲及震撼彈聲四起，過程逼真刺激，獲得現場參觀學生及民眾不少掌聲。
(中時)
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