玄大慶浴佛節 10大活動別具活力
新竹市玄奘大學慶祝浴佛節，結合農夫市集、文創市集、義診、新館落成等10大系列活動，讓傳統宗教活動更具活力，9日吸引各界人士參加，除參觀園遊會也共同浴佛、禮佛，感受身心靈沉澱的難得時光。
玄奘大學代理校長簡紹琦表示，師生為了年度浴佛節活動，全力動員投入，籌備150個攤位，另開放參觀新落成的五星級實習旅館「雲來會館」，邀請名廚阿基師到該館多功能教室現場教學。
浴佛節活動邁入第4年，一年比一年精彩，今年規劃農夫市集、文創市集、義診服務、系列文藝表演、瞻仰玄奘大師舍利、雲來會館開放參觀、點燃心燈祈福卡及闖關活動等。
校方表示，歷年農曆4月初八，佛家弟子會舉辦浴佛法會，透過浴佛典禮緬懷佛陀，師生即與會民眾拿起勺子，舀水浴佛，雙手合十誠心祈福，校方更將5月訂為感恩月，系列活動在本月密集舉辦。
學生們為迎接遠從各地前來的貴賓，組成禮儀隊伍分頭支援，大夥雖忙得滿頭汗，但內心卻相當喜悅，而室外攤位更是熱鬧開市，全採素食餐飲，讓來賓吃出健康。
校方說，這次浴佛節學校首次在校園引進農夫市集，將有機農業、在地食材、友善小農等概念，在青年學子間向下紮根，並向與會人士廣為宣導。
(中時)
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