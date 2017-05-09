玄大慶浴佛節 10大活動別具活力

玄奘大學9日舉辦浴佛節活動，吸引不少親子參加禮佛。（徐養齡攝）

玄奘大學9日舉辦浴佛節活動。（徐養齡攝）

安排園遊會等素食攤位，讓民眾吃出健康。（徐養齡攝）

新竹市玄奘大學慶祝浴佛節，結合農夫市集、文創市集、義診、新館落成等10大系列活動，讓傳統宗教活動更具活力，9日吸引各界人士參加，除參觀園遊會也共同浴佛、禮佛，感受身心靈沉澱的難得時光。

玄奘大學代理校長簡紹琦表示，師生為了年度浴佛節活動，全力動員投入，籌備150個攤位，另開放參觀新落成的五星級實習旅館「雲來會館」，邀請名廚阿基師到該館多功能教室現場教學。

浴佛節活動邁入第4年，一年比一年精彩，今年規劃農夫市集、文創市集、義診服務、系列文藝表演、瞻仰玄奘大師舍利、雲來會館開放參觀、點燃心燈祈福卡及闖關活動等。

校方表示，歷年農曆4月初八，佛家弟子會舉辦浴佛法會，透過浴佛典禮緬懷佛陀，師生即與會民眾拿起勺子，舀水浴佛，雙手合十誠心祈福，校方更將5月訂為感恩月，系列活動在本月密集舉辦。

學生們為迎接遠從各地前來的貴賓，組成禮儀隊伍分頭支援，大夥雖忙得滿頭汗，但內心卻相當喜悅，而室外攤位更是熱鬧開市，全採素食餐飲，讓來賓吃出健康。

校方說，這次浴佛節學校首次在校園引進農夫市集，將有機農業、在地食材、友善小農等概念，在青年學子間向下紮根，並向與會人士廣為宣導。

(中時)