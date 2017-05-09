全球百大餐廳出爐 亞洲11家獲選 江振誠新加坡餐廳上榜
美國旅遊雜誌《Elite Traveler》2017百大餐廳評選名單出爐，由西班牙農場餐廳Azurmendi獲得榜首，擠下3連霸的美國芝加哥分子料理餐廳Alinea，次居第2。全球百大餐廳排行中，亞洲有11家上榜，包括江振誠主導經營的新加坡Restaurant André，而唯一擠進全球前10名餐廳是澳門的天巢法國(Robuchon au Dôme)。
2017百大餐廳排行以美國餐廳數上榜最多，共24家，芝加哥的分子料理餐廳Alinea以及紐約的美法料理餐廳Eleven Madison Park包辦第2、3名；法國有18家，西班牙與義大利分別有8家、7家，中國大陸與日本分別有5家，新加坡亦有1家入選。
獲選第1的西班牙農場餐廳Azurmendi講究飲食生態，曾被選為全世界最環保的餐廳，於2005年由西班牙籍名廚Eneko Atxa建立，開幕第2年即接連獲選米其林一星、二星、三星認證，也屢次入選為世界50大餐廳之一。
百大餐廳排行中有21家亞洲餐廳上榜，澳門新葡京酒店餐廳天巢法國(Robuchon au Dôme)是唯一擠進前10名次中；江振誠主導經營的新加坡Restaurant André排名第74。
另獲選的亞洲餐廳包括香港文華東方酒店餐廳Amber、香港四季酒店餐廳Caprice、北京東方君悅大酒店餐廳長安一號(made in china)、香港朗廷酒店唐閣(Tang Court)，以及日本東京龍吟(Nihonryori RyuGin)、京都祇園(Mizai)、東京Narisawa、京都吉兆(Kitcho)、東京虎白(Kohaku)。
(中時電子報)
關鍵字：百大餐廳
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