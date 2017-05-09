「小全智賢」李相林身手了得 男同學跟蹤被踹下體

李相林身手矯健。（取自臉書）

李相林身手矯健。（取自臉書）

李相林性感嫵媚的一面。（取自臉書）

李相林也很喜歡音樂，平時會自彈自唱。（取自臉書）

外表乖巧嬌弱的女星李相林，其實內藏深厚武學實力，她從小長得萌Q甜美，家人擔心她碰上登徒子、沒有自保能力，國中時送她學跆拳道，直到取得黑帶一段實力，才因學業吃重中斷練習。

有一身好功夫的她，身手矯捷，是個惹不得的狠角色，高中時曾被一位別校愛慕她的男生跟蹤，對方的原意是暗中守護她的安全，沒想到下場慘兮兮，「不能怪我啊，誰叫他跟隨手法拙劣，我以為他企圖不良，就賞他一個過肩摔，外加不小心踹了他下體一腳。」

因為她的下意識直覺反擊，險些造成對方絕子絕孫，被心儀的女生如此殘酷對待，顏面盡失，男同學從此消失在她的視線。李相林說：「進入演藝圈以來，最遺憾的是還沒能學以致用，希望有機會『打』出一片屬於我的演藝空間」。

李相林出道6年，拍過多部電影、電視劇、40多支廣告，有張大眾臉的她，以第1屆「統一星鮮人」出道，之後戲劇、電影邀約不斷，拍過柴智屏製作的偶像劇《翻糖花園》及王珮華製作的《俏摩女搶頭婚》、電影《大稻埕》，因外型亮麗，和全智賢有幾分相似，曾在節目模仿千頌伊，因此被封「小全智賢」，不過也有人認為她和韓國女團f(x)的雪莉相像。

她主持過行腳節目《世界那麼大》，也曾在中天招牌節目《康熙來了》的〈偶像劇主角之這次請你記得我〉單元秀了一大段韓文，當時引起不少討論。

(中時)