彰化喜樂愛加倍 STILL庇護咖咖啡館開幕了!

彰化喜樂愛加倍STILL庇護咖咖啡館隆重開幕。(鐘武達攝)

喜樂愛加倍STILL庇護咖咖啡館開幕，身心障礙者透過賣咖啡學習服務。鐘武達攝。

彰化喜樂愛加倍STILL庇護咖咖啡館開幕，馬上有愛心民眾捧場消費。(鐘武達攝)

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會擴大庇護工場培訓職種，繼印刷廠之後 ，「STILL庇護實習咖啡館」也在千呼萬喚中於今天開幕，各界想要給身心障礙朋友一份支持，歡迎隨時到位在芳苑鄉的喜樂愛加倍庇護工場捧場喝咖啡。

喜樂協會理事長陳忠盛說，彰化地區的身心障礙者庇護工場，少有針對餐飲提供相關職業訓練及輔導，喜樂愛加倍為增加身障者更多元的工作及發展可能，且鑑於咖啡的周邊商機龐大，為此擴大庇護工場訓練職種，包括咖啡產品製作、門市服務、零售及收銀。

陳忠盛回憶，12年前愛加倍庇護工場籌設印刷廠，一度被懷疑「拿拐杖、坐輪椅的做得來嗎？」，「如今，印刷廠已經有100多名員工的規模，證明我們做到了」。「STILL庇護實習咖啡館」，希望能讓身障者就近模擬情境學習，提昇職能，並透過與顧客互動獲得成就感與自信心。

中度智能障礙的小魚是中度智能障障者，靦腆，但開心的喊著「歡迎光臨！」。她到庇護工場半年，在就業服務員指導下認真背誦服務過程的話術，現在已經克服緊張的情緒，成功為客人送上一杯好喝的咖啡。

「STILL庇護實習咖啡館」開幕，立委王惠美、前立委黃文玲、縣府參議林裕修、二林鎮公所秘書陳界灯、鎮農會秘書胡銘湯以及各弱勢團體也都到場祝賀，其中，北斗奠安慈善功德會創會長卓煜明，更當場捐贈電子看板作為咖啡館開幕的賀禮，希望透過電子看板，增加庇護工場商品的能見度，帶來更多生意。

(中時)