強盜好友還強吻妻子 惡男重判10年

新竹縣吳姓男子去年底找林姓友人飲酒，入夜後趁其妻上樓就寢，假借小解尾隨林妻入房，突然拿刀抵住其脖子，要脅前來查看的林男拿出1萬2000元，並逼迫服下安眠藥，得逞後還強吻林妻。

新竹地院法官審理時，痛批吳男戕害他人財產，甚至猥褻友人妻子，依加重強盜、強制及加重強制猥褻等罪，重判10年徒刑。

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(中時)