愛子正面照疑曝光 黃曉明看了這樣說

黃曉明和Angelababy年初喜迎愛子「小海綿」出生。(圖／翻攝自微博)

網傳黃曉明愛子正面照，他否認。(圖／翻攝自微博)

黃曉明和Angelababy年初喜迎愛子「小海綿」出生，不過始終沒讓他的模樣曝光，但日前網路流傳「小海綿」正面照曝光，黃曉明聽聞後也回應了。

「小海綿」正面照在網路流傳，網友大讚清秀可愛，不過港媒向黃曉明求證，他回應那是「假的」，並說「孩子出生時頭髮就比這照片孩子濃密得多」。其實大家都一直很好奇兩人愛的結晶長什麼樣子，黃曉明誇：「我的兒子比我長得還要好看！」

而baby則是開玩笑說，「小海綿」現在越來越胖，「臉已經是正方形了」，留給外界無限想像空間。

(中時電子報)