機車連擦撞3車 翻轉180度成立筊

陳姓騎士酒駕擦撞2部機車與1部自小客車，陳的機車也翻轉180度，豎立在馬路上，所幸都無大礙。(劉宥廷翻攝)

55歲陳姓男子昨晚到鳳山朋友家喝酒聚會，醉後在朋友家睡到今早7時，陳男要上班，於是騎機車沿博愛路往中山東路方向行駛，經鳳山區瑞興國小前，擦撞2部機車與1部自小客車，陳的機車也翻轉180度，豎立在馬路上；警到場處理，陳男嘴唇撕裂傷，呼氣酒測值0.71毫克，另2名騎士手腳輕微擦傷，訊後將陳男依公共危險罪送辦。

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(中時)