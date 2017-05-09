白百何素顏忙拍戲 憔悴站路邊叼菸？

白百何近日被目擊在上海拍戲。（圖／翻攝白百何、關愛八卦成長協會微博）

白百何被指素顏憔悴，手上拿的是菸還是筆，引發熱議。（圖／翻攝關愛八卦成長協會微博）

大陸女星白百何日前爆出「出軌門」，隨後認了和歌手老公陳羽凡早在2015年離婚，震驚外界，近日她在上海拍戲被網友偶遇，對方捕捉到她素顏在路邊等待時，手裡還叼著一根菸，稱她看似相當憔悴。

微博「關愛八卦成長協會」日前PO出一組網友巧遇白百何的照片，表示她和陳偉霆目前在上海拍戲，並說白百合真人比較胖一點，從曝光的照片看來，白百合頭頂包子頭、穿著花長裙再披一件大衣，臉上泛著油光的樣子，看來有點憔悴。

另一張白百何迎面走來的全身照，她隨意穿上拖鞋亮相，引來大家直呼「很接地氣」，而網友還拍到她站在路邊時，手上似乎叼著菸，一旁則有助理幫忙撐傘，不過，也有人認為她的手勢比較像握筆，稱看起來像在寫東西，在網上掀起熱議。

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(中時電子報)