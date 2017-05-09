成大化學系申請入學招嘸人 校方：檢討策略

成大副校長黃正弘強調，成大化學系申請入學掛零肇因門檻訂太高，不擔心招不到學生。(曹婷婷攝)

大學個人申請缺額創新高，頂尖大學也面臨招生掛零夢靨，成功大學化學系今年有19個名額，卻上演招嘸人窘況，校方表示，主要是門檻訂太高，今年篩選後的學生皆為68級分以上高分群，但平均每個人有4.7個選擇，經過了解，來口試後卻沒來報到的學生，多因重複選填藥學系、中醫系，最後琵琶別抱。

副校長黃正弘說，去年化學系申請入學也是19個名額，最後18人報到，成大本身有一定口碑，不擔心招不到學生，接下來還有指考，近期會好好宣傳化學系的特色，吸引真正對化學有興趣的學生就讀。

他說，今年申請篩選倍率不到1倍，意即正取19人、備取僅13人，僅33人進入口試階段，導致招不到人，明年會檢討招生策略。

(中時)