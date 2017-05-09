泰飯店奇景！牆上挖洞 兩房用一台冷氣機
旅行入住飯店套房時，通常物品不會與別房共用，有獨立的冷氣機、衛浴設備、電視等，但泰國某間飯店業者為了省錢，竟想出「共用冷氣機」妙招，在兩房間挖出方形的洞，用「一台冷氣機」，讓兩房入住貴賓皆能享受到冷氣。
據英國《太陽報》（The Sun）報導，Titi Japantour入住泰國中部坤西育府（Nakhon Nayok）一間飯店時，在房間角落發現一幕奇景，兩房的冷氣機竟是「共用」的，他震驚之餘，將畫面上傳至社群媒體，目前該照片已在網路瘋傳。
至於共用冷氣機，空間降溫效果如何？Titi Japantour說，不得不承認的是，即便冷氣機是共用而非獨立，降溫效果在兩房內都非常出色，同時他也疑惑，為何之前入住的旅客，沒人感到驚訝？
(中時電子報)
文章來源：THE SUN
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