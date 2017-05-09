9旬嬤腹主動脈瘤破裂 鬼門關前走一回
彰化縣大村鄉高齡95歲劉信阿嬤，上月下旬卻突然胸、腹劇痛甚至吐血，家屬緊急送醫，阿嬤接受腹主動脈支架置放手術後挽回一命，9日出院，大兒子特別帶來她最愛的冰涼珍珠奶茶，提早為她慶生、歡慶母親節。
沉默殺手！劉信阿嬤身強體健，除了血壓偏高，並沒有其他毛病，平日還經常在住家附近走路散步，沒想到她腹腔內卻長有一顆10公分的巨大主動脈瘤。
上月中阿嬤因反覆胸腹疼痛送往員林基督教醫院急診，經醫師觸診與電腦斷層確認是主動脈瘤破裂造成大量內出血，但家屬考量她年事已高，決定先以藥物控制，不料阿嬤返家後情況未見好轉，4天後因吐血又緊急送至彰基手術治療，手術隔天轉普通病房，經半個月休養後順利出院。
阿嬤的兒媳、孫子都來接她出院，因阿嬤下個月即將過生日，院方貼心準備蛋糕提早慶生，阿嬤也開心地哼唱幼時的日文童謠表達感謝，長子更帶來阿嬤最愛的冰涼珍珠奶茶，一家人在醫院提前歡慶母親節。
心臟血管外科主任陳映澄指出，年長者血管因失去彈性出現鈣化，動脈各處都有可能因而形成動脈瘤，鈣化則可能使血管脆化而破裂；依據美國醫學期刊的臨床數據，大於5.5公分的腹主動脈瘤年破裂的機率超過一成，7公分以上則達3成2，破裂後造成的死亡率更高達85%至90%。
由於彰基的主動脈支架置放手術已完成超過300例個案、相當純熟，只需在鼠蹊部打開2公分的傷口，便可完成主動脈支架置放；患者亦可選擇微創主動脈支架置放手術，患者只要以穿刺方式，搭配術後使用血管閉合器，免去傳統的開腹做主動脈修補手術，進而大幅縮短患者術後恢復期，是年長患者福音。
陳映澄提醒，絕大多數的腹主動脈瘤，是毫無症狀、無聲無息，等到破裂出現臨床症狀，患者往往會來不及接受手術治療，建議年滿65歲或有家族病史者每年定期接受腹部超音波檢查。
(中時)
關鍵字：腹主動脈瘤破裂、腹主動脈支架置放手術
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