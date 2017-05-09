北韓美國 傳在挪威啓動非政府間對話
韓聯社引述外交消息人士透露，北韓有關人員和美國相關民間專家，昨（8）日在挪威奧斯陸郊外一間酒店啟動對話，會議或持續兩天。
這是朝美自去年11月中旬在瑞士日內瓦接觸以來，時隔6個月再次會面，而今次會面地點、時間以及具體的與會者身份則完全保密。上述消息人士表示，朝美和挪威政府均認為，若今次對話事先被曝光，或將難以成行，因此持非常謹慎的態度。
報導稱，有觀點認為本次對話雖非政府間對話，但或許能為朝美正式對話做鋪墊。亦有不少觀點指出，由於不久前美國政府放棄前總統奧巴馬推行的對朝戰略忍耐政策，而推出「最大限度的施壓和干預」的新對朝政策，同時南韓也處於新政府即將成立之際，因此今次對話很有可能是一次試探性對話。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。