北韓美國 傳在挪威啓動非政府間對話

韓聯社引述外交消息人士透露，北韓有關人員和美國相關民間專家，昨（8）日在挪威奧斯陸郊外一間酒店啟動對話，會議或持續兩天。

這是朝美自去年11月中旬在瑞士日內瓦接觸以來，時隔6個月再次會面，而今次會面地點、時間以及具體的與會者身份則完全保密。上述消息人士表示，朝美和挪威政府均認為，若今次對話事先被曝光，或將難以成行，因此持非常謹慎的態度。

報導稱，有觀點認為本次對話雖非政府間對話，但或許能為朝美正式對話做鋪墊。亦有不少觀點指出，由於不久前美國政府放棄前總統奧巴馬推行的對朝戰略忍耐政策，而推出「最大限度的施壓和干預」的新對朝政策，同時南韓也處於新政府即將成立之際，因此今次對話很有可能是一次試探性對話。

(工商)