不意外 馬克宏上任後首站將訪德國

馬克宏繼拿破崙之後，成為法國史上最年輕的總統，在確定勝選之後開心於競選總部致詞。(圖/美聯社)

法國大選落幕，39歲的馬克宏成為法國第8位總統，同時也是最年輕的總統。儘管馬克宏上任日期還未定，但傳出他已敲定上任後第一個要出訪的國家就是德國，將與德國總理梅克爾進行會晤。

德國《時代週報》報導，法籍歐洲議會議員古拉德在接受CNews電視臺採訪時表示，馬克宏（Emmanuel Macron）在上任後將飛往柏林。但他沒有透露具體日期。古拉德還表示，在此之前馬克宏可能會會見駐守在德國的法國士兵。

5月7日馬克宏確定當選後，梅克爾就已致電恭賀，並且談及未來德、法密切合作關係。

不過馬克宏究竟何時上任現在還沒有明確日期，只知道會在5月14日之前。因為當日是現任總統歐蘭德（Francois Hollande）在職的最後一天。

(中時電子報)