昆凌懷二胎大肚照曝光！四肢超纖細不科學

昆凌懷二胎大肚照曝光，孕媽咪四肢纖細不科學。（圖／取材自新浪娛樂）

歌壇天王周杰倫與昆凌2015年在英國盛大舉辦古堡式婚禮，並在當年生下愛女「小周周」（Hathaway），夫妻倆緊接著在今年情人節宣布懷第二胎，年底將迎接男寶寶，湊得「好」字，而懷孕近7個月的昆凌孕肚照也曝光，她孕肚明顯，不過四肢依舊相當纖細。

昆凌懷孕期間不時和周董到處趴趴走，日前與周杰倫搭廉航出國、露營，到處都是夫妻倆愛的足跡，而懷孕近7個月的昆凌孕肚照今（9日）也在《新浪》曝光，她身穿白色洋裝，渾身散發濃濃孕味，昆凌孕期步入中後期，孕肚明顯，不過四肢依舊纖細，相當搶鏡。

(中時電子報)