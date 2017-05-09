專家：北韓恐用衛星發動核攻擊 癱瘓美設施
美國總統川普(Donald Trump)自上任以來對北韓採強硬手段，也讓兩國關係更加惡化，而日前美國國土安全部專家就警告，北韓可能秘密開發高空核武器的功能，引起電磁脈衝(electromagnetic pulse ,EMP)攻擊，來癱瘓美國地面上的所有電路及電子設施，對美造成遭災難性的影響。
美國國土安全部專案組專家普里（Peter Vincent Pry）表示，北韓近年可能在秘密開發利太空中的人造衛星進行高空核武器功能，引發對美的電磁脈衝攻擊，造成地面所有設施的癱瘓，他也稱目前北韓在太空中的兩個衛星中，保持讓其中一個衛星非常接近或是直接盤繞在美國正上方，進而發動這項過速蘇聯在冷戰時期的構想，但從未真的對美國發動過的電磁脈衝攻擊。而他也認為北韓最近一系列的火箭測試和電磁脈衝攻擊有很大的關係。
北韓被認為在1980年代開始發展衛星計畫，並且分別在2012、2016年成功發射了兩顆衛星上太空，該衛星據估計約94分鐘可以完成環繞地球軌道一圈。而普里博士表示，北韓可能打算在美國對北韓進行軍事制裁時，以這項武器來當作和美國談判的籌碼。
(中時電子報)
文章來源：North Korea could be preparing an electromagnetic pulse strike on the US from space, expert claims
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