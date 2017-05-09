《通靈少女》不會醫病 牧師：瀟灑地賞了我們耳光
由郭書瑤主演、公視、HBO Asia合製的《通靈少女》第一季播畢後仍話題不斷，今(9日)稍早古亭長老教會牧師陳思豪在臉書分享觀賞心得，劇中議員帶著癌末的太太央求女主角小真救她一命，然小真堅定表示自己不會醫病，使陳思豪反思起現今許多牧師行為，稱讚小真此舉是「謹守本分、不思僭越的謙卑和智慧」，「《通靈少女》無疑正瀟灑地賞了我們幾記耳光啊！」
陳思豪坦言，基督徒常輕視民間宗教信仰，除了認為這些東西是邪靈外，也因不認為它能貼近「人的需要」，然在《通靈》中，小真卻一次次犧牲自身需求，只為完成「受苦者的需要」，包括第一次約會、話劇表演等，並形容「這是我16歲的日常」，使陳思豪感動想落淚，直言那樣的犧牲自己、成全別人，其實正是耶穌為眾人在世上留下的榜樣，然而現今的基督徒常反過來，為了保護自己而犧牲他人需要。
劇中小真清楚的知道，自己的能力是通靈，因此當被議員要求醫治癌末妻子時，小真誠實強調不會治病，這點更讓陳思豪有感，吐露現今許多基督徒常凡事都想用禱告解決，甚至用「醫病」為號召傳教，看在陳思豪眼中，他有感而發：「並非上帝不醫治人病痛、不解除人的困境；而是，醫病解厄不可拿來作為宣教的噱頭或目的。」
陳思豪最後稱讚小真比許多牧師都清醒許多，現今許多信徒自認握著真理，因此自滿甚至目中無人，更甚者還會直接形容他人信仰為「邪靈」，不懂尊重，他呼籲基督徒不應因信仰不同，小看小真所謂的「日常」，因為這也代表許多台灣人的「日常」，若《通靈》帶來的良善概念繼續擴大，陳思豪認為台灣信仰掀起「宗教改革」的可能性十分大，而此時基督徒若仍在自我感覺良好的小圈圈中，他重話表示：「歡慶『宗教改革500年』其實會是一則笑話。」
(中時電子報)
關鍵字：通靈少女
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