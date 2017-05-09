全大運》比甲組還快 乙組最速男陳泓霖百米破大會
去年台東全大運締造一般男200公尺大會新猷，中央大學短跑好手陳泓霖，台大全大運百公尺預賽又飆出10秒62大會紀錄，改寫成大王信硯的10秒67，成為全大運一般男子組百公尺、200公尺雙項大會紀錄保持人。
「去年破紀錄後，就覺得破紀錄也沒有想像中那麼難。」陳泓霖去年全大運200公尺以21秒80破大會紀錄，這回賽前設定百公尺預賽就要破紀錄，抱病拚戰仍一舉達成。
由於大四拚研究所，陳泓霖今年從2月底才回復訓練，不過短短兩個月就達標。他瞄準今年大運破紀錄其來有自，明年全大運中央接手，陳泓霖卻將赴北京攻讀化學研究所，無緣以地主身分出賽。
「原本3月放榜已經上中央，想說自己巔峰，能享受在主場出賽的感覺。但北京大學隨後也上了，也等於大運最後一年將缺席，當然覺得可惜。」既然無緣挑戰3連霸，自然鎖定今年要破紀錄。
陳泓霖預賽10秒62的成績，放在公開男子組決賽可拿下第4名，雖然決賽起跑稍微不順，仍繳出10秒94順利摘金。他回憶去年暑假台北城市田徑賽，就曾與甲組好手同場較勁，也體會到不同層級的強度。率中央大學400接摘銅，陳泓霖9日200公尺預賽再跑進22秒內，以21秒95居預賽第一，盼能完成2連霸讓自己全大運最終戰不留遺憾。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。