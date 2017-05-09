全大運》比甲組還快 乙組最速男陳泓霖百米破大會

陳泓霖全大運以10秒62創下一般男子組百公尺新猷。(林宋以情攝)

去年台東全大運締造一般男200公尺大會新猷，中央大學短跑好手陳泓霖，台大全大運百公尺預賽又飆出10秒62大會紀錄，改寫成大王信硯的10秒67，成為全大運一般男子組百公尺、200公尺雙項大會紀錄保持人。

「去年破紀錄後，就覺得破紀錄也沒有想像中那麼難。」陳泓霖去年全大運200公尺以21秒80破大會紀錄，這回賽前設定百公尺預賽就要破紀錄，抱病拚戰仍一舉達成。

由於大四拚研究所，陳泓霖今年從2月底才回復訓練，不過短短兩個月就達標。他瞄準今年大運破紀錄其來有自，明年全大運中央接手，陳泓霖卻將赴北京攻讀化學研究所，無緣以地主身分出賽。

「原本3月放榜已經上中央，想說自己巔峰，能享受在主場出賽的感覺。但北京大學隨後也上了，也等於大運最後一年將缺席，當然覺得可惜。」既然無緣挑戰3連霸，自然鎖定今年要破紀錄。

陳泓霖預賽10秒62的成績，放在公開男子組決賽可拿下第4名，雖然決賽起跑稍微不順，仍繳出10秒94順利摘金。他回憶去年暑假台北城市田徑賽，就曾與甲組好手同場較勁，也體會到不同層級的強度。率中央大學400接摘銅，陳泓霖9日200公尺預賽再跑進22秒內，以21秒95居預賽第一，盼能完成2連霸讓自己全大運最終戰不留遺憾。

(中時電子報)