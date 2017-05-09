燒陰毛拍裸照還逼簽本票 惡男判刑10月

新竹市陳姓男子收小弟從事暴力討債、詐賭等非法行為，仗著人多勢眾四處為惡，月前得知1名黃姓男子與援交女有糾紛，竟將人押到山區凌虐、拿牙刷刷生殖器、燒陰毛、拍裸照，強逼簽下84萬元本票才獲釋。

警方事後逮捕陳男等7名被告，查出他犯行不只一樁，曾介入工程師買車糾紛，拿錢後私吞，謊稱討債時遭警方查獲，反而向當事人索討30萬本票。

新竹地院法官審理時，被告7人坦承犯行，法官依與少年共同恐嚇取財罪、妨害自由、恐嚇危安罪判刑10月到3月不等有期徒刑。

(中時)