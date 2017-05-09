真愛！許維恩病到癱 KID竟讓她做「這件事」

許維恩因咳嗽導致肌肉發炎，痛到動彈不得，沒想到Kid卻叫她去買消夜，讓她哭笑不得。(中時資料照片)

藝人Kid(林柏昇)與許維恩傳緋聞多年，遲遲不肯正面回應，直到去年女方終於在臉書認愛，兩人交往以來感情相當穩定，日前Kid更難得打破低調，豪邁在臉書貼出女友美照，閃瞎眾人，廣受粉絲祝福，沒想到，昨天許維恩出席電影宣傳活動，竟忍不住抱怨，表示日前自己生病狂咳，男友非但沒照顧她，還讓她去做「這件事」。

許維恩出席《角頭2：王者再起》大哥身邊的女人卡司曝光記者會，大方聊了生活近況，竟自爆Kid「惡行」，據《ETtoday》報導，許維恩透露之前一直咳嗽，某天半夜一咳，竟然痛到完全不能動，連吃止痛藥都無法改善，臉色也發白，由於當時Kid不在家，許維恩就由姊姊陪著去急診，被醫生診斷是「肌肉發炎」。

雖然就醫後不用住院，但許維恩挨了兩針才暫時壓住疼痛，豈料回到家後，剛好Kid也收工回家，沒想到看見女友病懨懨，他也沒買補品、多關心，就問了句：「妳還好嗎？」，許維恩形容就是「一副事不關己的感覺」，之後更過分，Kid竟接著說：「妳可以幫我買宵夜嗎？」，讓她哭笑不得，最後還是為了愛人，忍痛開著車子出門去買，根本「真愛」無誤！

(中時電子報)