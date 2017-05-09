社勞人讓員林東北社區變美麗 彰檢檢察長視察頻贊許
員林市東北社區，近年因為社會勞動人力投入協助維護環境，市容煥然一新，去年還勇奪全國「環境保護獎」；彰化地檢署檢察長黃玉垣今日親自探訪東北社區社勞人，肯定他們懂得反思改過，也讓社會變得更美麗。
黃玉垣率同主任觀護人蔡欣樺、觀護人賴佳君及觀護佐理員陳育如到東北社區發展協會訪視，由縣議員曹嘉豪、理事長曹富慶、東北里長曹震西、與總幹事古志信及社區督導志工媽媽陪同視導社勞人業務運作情形。
社區理事長曹富慶說，長期來，社勞人不但維護社區整潔，也回收廣告布條、瓶蓋等廢棄物用來製成競賽用表演道具，化廢物成為寶物，守護了社區環境，更讓居民有清淨舒適的空間。
東北社區在去年還因此代表彰化縣參加環保志工界奧斯卡之稱的「全國環境知識競賽」，一舉勇奪「環境保護獎」及「競賽優勝獎」，為彰化爭光；「員林升格週年踩街慶祝活動」時，東北社區也靠著回收廢棄物製作的表演道具，贏得「最佳服裝造型獎」殊榮。
黃玉垣肯定東北社區長期對於勞動人業務的支持與協助，表示，東北社區自民國2011年獲聘執行機構迄今，已執行社勞人機構業務達5年8個月，對於社勞人管理相當有制度，且以社區志工輪值擔任督導方式，至為罕見。
縣議員曹嘉高也說，社勞人對東北社區的付出，居民有目共睹，以往雜草叢生髒亂不堪的道路，現今因經常清理，呈現不同風貌，多數民眾更因此對受刑人觀感逐漸改變，不再懼怕他們，願意給真心悔悟的人一條自新的路。
視察行程結束，曹富慶與社區總幹事古志信及曹嘉豪還熱情邀請黃玉垣前往素有「人間仙境」之稱的「東北小嶺頂」，不是去觀光，而是與社會勞動人一起清理登山健康步道，撿拾登山客遺留的垃圾。
(中時)
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