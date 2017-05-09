抨擊中央前瞻 台東議長饒慶鈴：馬英九的跟屁蟲
台東縣議會國民黨團及無黨籍黨團，9日針對中央規畫8800億前瞻計畫不滿指出，台東縣僅南迴鐵路電氣化、花東雙軌電氣化工程「沾」到邊，等於100元中只分到5毛錢，議長饒慶鈴更直言，這是前朝預算工程，「難聽點講，根本就是馬英九的跟屁蟲！」
台東縣議會國民黨團及無黨籍議員林琮翰、許進榮、江堅壽、高美珠、蔡玉玲、方賢仁，謝賢裕、林東滿、陳志峰、吳秀華昨天聚集，抗議中央前瞻基礎計畫「不公平」。
國民黨團總召林琮翰表示，中央政府用粗暴手段、黑箱作業來編列預算，根本沒有前置作業來聽取全台各縣市的需要與心聲，台東在這次前瞻計畫中是「缺席的」。多位縣議員均指出，前瞻計畫擺明是中央政府綁椿之用。
饒慶鈴強調，前瞻是為全民，而非為自己人謀福利，「台東完全沒有任何前瞻可言」；她說，220億根本是延續前朝匡列的預算，人家講好的預算，你把它執行完畢，何來前瞻之有，講難聽點，根本是馬英九的跟屁蟲。
(中時)
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