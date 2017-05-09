通緝犯紅線違停 警欲取締查獲毒品

今（9）日上午9時40分許，新北市警海山分局埔墘派出所員警於板橋中山路見1輛自小客車紅線違停，員警上前取締並要求車上駕駛下車受檢，駕駛23歲葉姓男子因通緝中不願配合，員警遂喝令葉男下車，詎料，葉男一開車門即企圖逃逸，但員警早有準備，立刻將葉男壓制在地。

警方隨後從葉男身上及租來的車上搜出海洛因2.9公克及安非他命17.5公克，目前警方仍在偵辦中。

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(中時)