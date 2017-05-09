改行當作家？美國前總統柯林頓要出驚悚小說

美國前總統柯林頓（圖右）即將與暢銷作家詹姆斯·派特森（圖左）合作，撰寫一本與白宮為背景的驚悚小說。(美聯社）

美國前總統下台後大多出版回憶錄，但柯林頓再寫完個人自傳之後，將挑戰不同類型的寫作方式，出版商發布訊息表示，柯林頓即將與暢銷作家詹姆斯·派特森合作，撰寫一本與白宮為背景的驚悚小說。

根據NBC報導，這本名為《總統消失了》（The President is Missing）的小說將於2018年6月出版。出版商說，這本書將集合懸疑與白宮幕後秘辛，並包含「只有總統才知道的內幕細節」，將為讀者帶來獨一無二的閱讀經驗。

柯林頓（Bill Clinton）曾任美國2任總統，今年70歲的他說：「撰寫一本現任總統的書，描述我所熟悉的工作、白宮生活和華盛頓的運作方式，這是非常有趣的……與詹姆斯合作也非常棒。」

詹姆斯·派特森（James Patterson）則表示，能跟柯林頓合作是他職業生涯的亮點。他說：「我是那個說故事的人，但柯林頓總統的見解讓我們能夠說出一個非常有趣的故事。

這本書將由阿爾弗萊德·A·克諾夫(Alfred A. Knopf)與小布朗(Little, Brown and Company)出版，目前在亞馬遜平台已可接受預定，精裝書訂價30美元，有聲書則訂價40美元。

(中時電子報)