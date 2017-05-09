徐欣瑩批前瞻：執政黨換了位置換了腦袋 在野黨還在作秀打混

繼日前立法院審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，兩黨爆發肢體衝突，8日一開議藍營即舉牌高喊「退回重擬」、「換召委」，用杯葛來癱瘓議事。面對立院空轉，民國黨主席徐欣瑩沈痛表示，民進黨根本是「昨是今非」的濫編預算，國民黨則完全失職、是不及格的在野黨，質疑兩黨持續惡鬥，浪費人民納稅錢！

徐欣瑩質疑，過去民進黨在野時期，多位民進黨立委就曾反對行政部門為了規避公債法，濫用特別預算進行重大建設，認為這是「破壞正常預算體制」，而是應改列在年度預算中。她感嘆，如今民進黨執政後，卻立刻破壞正常預算體制，提出這個「史上金額最高特別預算」的前瞻計劃，簡直是換了位置就換了腦袋！

民國黨主席徐欣瑩表示，立法院應將前瞻計畫的特別條例退回，回歸到正常的年度預算編列 。圖/民國黨提供

徐欣瑩同時認為，國民黨身為最大在野黨是完全失職，如果對前瞻計畫的特別條例有疑慮，應該在院會一讀時就能輕易擋下這個案子，不用等到委員會審查，才大費周章癱瘓議事，可見「國民黨根本只會作秀」；況且，藍營縣市首長也頻頻跑行政院，希望分到預算，國民黨是「嘴巴上說不要，心裡卻想跟執政黨討價還價」，很明顯搖擺不定。

最後，徐欣瑩表示，前瞻計畫將讓我國的可舉債空間從1.3兆消耗到只剩4100億元，除了債留子孫，未來若面臨天災、戰爭、經濟不景氣，政府也沒有餘錢應變。她力籲，前瞻計劃的特別條例，立法院應該退回、不再審議，回歸到正常的年度預算編列！

(中時電子報)