37歲女星宣布離婚 師生戀終破局

李在銀先前常在節目中大談與老公甜蜜婚姻生活。(取自韓網)

李在銀宣布離婚。(取自韓網)

37歲韓國女星李在銀，曾在經典韓劇《背叛愛情》中飾演刁蠻的千金大小姐「馬馬霖」頗為台灣觀眾所知，然而她昨日突然在受訪時自爆離婚，結束長達11年婚姻。而她與前夫李慶洙當年是從在大學師生關係演變成情侶。

李在銀2003年就讀中央大學國樂系，邂逅大她9歲的教授李慶洙，並於2006年宣布結婚，師生戀終成眷屬。她婚後曾在節目上透露為了還清父母欠下的債務，被迫為錢拍攝19禁成人片《黃色頭髮》。

李在銀坦言因債務感到疲憊不堪，很早就選擇了結婚這條路，但並未因此隨便選擇另一半，唯一對老公抱歉的是，她落淚說：「身無分文地跟他結了婚。」

而她所屬經紀公司隨後也證實兩人已於年初離婚，目前李在銀只想專心在演藝事業上，但就未透露離婚原因。

(中時電子報)