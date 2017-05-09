台灣大車隊陪同就醫服務 呵護您所愛的家人

台灣大車隊結合專業的醫療陪同及照護，推出陪同就醫服務，醫療結合「行」的服務，讓有需要看病的老人家或需要陪同看診的家人能享受更好的呵護與服務。(台灣大車隊提供)

平時工作忙碌，家中又有需要陪同就醫的老人家或家人常常分身乏術，無法兼顧就醫品質，台灣大車隊結合專業的醫療陪同及照護，推出陪同就醫服務，醫療結合「行」的服務，讓有需要看病的老人家或需要陪同看診的家人能享受更好的呵護與服務。即日起使用陪同就醫服務，每趟就醫服務滿四小時以上，累積滿十次送一次，手機市話撥打55688按9，將會有專人服務。

醫院專業訓練課程及陪同就醫服務內容

台灣大車隊陪同就醫服務司機們擁有高度的服務熱忱，在經過馬偕紀念醫院的專業課程、筆試、實際操作以及專業醫療人員的指導下，目前已有73人通過並領取合格證照，證照限期2年，期滿也需重新考取領照，才能繼續擔任陪同就醫服務的司機。有了專業的醫療訓練及合格證照，讓有陪同就醫需求的民眾更安心、放心。

由臺北市及新北市首先推出同就醫服務，服務內容包含：看診陪同、領藥陪同、復健陪同、洗腎陪同，若有以上需求的民眾，都可以預約台灣大車隊的陪同就醫服務，對象針對平時要上班或就學，無法分身陪同家裡需要就醫的家人，或是行動不方便需要陪同的民眾，希望藉由台灣大車隊貼心的陪同就醫服務，為需要服務的民眾在生活上帶來更多的便利與福利，也提升就醫服務的品質。

陪同就醫流程說明

陪同就醫服務採預約派遣，價錢依起訖地點估算公里數計費，客戶進線提出服務需求，由客服確認服務內容後，會立即安排陪同就醫小組的司機與客戶聯絡，雙方以電話聯絡確認服務內容、時間、地址及目的地，司機全程陪伴病人就醫看診，看診結束後並將病人安全送到家。專業、熱忱、呵護、安心，台灣大車隊呵護您所愛的家人。

服務專線：市話或手機撥55688 按9，將由專人為您服務。

(中時電子報)