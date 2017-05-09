苗栗農工全國技能競賽　14人獲獎囊括2金1銀1銅

國立苗栗農工校長陳進通（打領帶者）為全國技能競賽獲獎同學加油打氣。（陳慶居攝）

板金科吳克程（左）與電機科彭國彰，為苗農抱回2金。（陳慶居攝）

第47屆全國技能競賽中區分區賽，國立苗栗農工有31名學生參加8職類競賽，計有14名學生獲獎。其中電機科3年級的彭國彰，記取去年淘汰賽就出局的慘痛經驗，加強學科熟練操作，終在42名好手強敵環伺中脫穎而出奪得金牌。

苗栗農工在這次技能競賽中，除電機科老師林高永指導彭國彰拿下金牌之外，板金科老師湯晉貴、陳建志及林坤男，3人聯手栽培的吳克程、葉子瑜和李永孝，也分別拿下金、銀、銅3面獎牌。最難能可貴的是，電機科連2年蟬連室內配線第一名殊榮。

(中時)