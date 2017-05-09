沒被WHA邀拉國民黨墊背？綠：應一起向陸抗議

台灣今年參加WHA的希望渺茫；此為去年WHA開幕式。（新華社資料照）

世界衛生大會（WHA）在即，但台灣到現在都還沒收到邀請函，國民黨批評總統蔡英文在此事的努力，僅止於推特發文；民進黨則表示，朝野應該一起向中國大陸抗議。

國民黨文傳會副主委唐德明今（9）日質疑，蔡英文說過，人民選擇民進黨是要來解決問題的，「難道沒辦法參加WHA不是一個大問題嗎？」他指出小英除在推特連續發文外，沒其他作為，甚至連一場國際記者會都不願意召開。

民進黨發言人張志豪則說，國家面對這樣的事情，朝野更應團結一致、同表遺憾，甚至共同對大陸表達嚴正抗議，「我們認為攸關國人健康問題，不分國界也沒有藍綠，實在不應淪為國內政黨惡鬥。」

(中時電子報)