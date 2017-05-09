國道警酒駕釀1傷 酒測值高達1.16

國道二隊楊梅分隊吳姓員警，7日飲酒後開車行經新竹市五福路，疑因酒醉昏沉，不慎在彎路開到對向車道，撞上馬姓機車騎士，造成馬男左手指及腳趾骨折，警方到場後測得酒測值高達1.16毫克，依公共危險罪移送偵辦。

據了解，吳員當時疑似嚴重酒醉，導致行車動線嚴重偏移，甚至跨到對向車道，車禍發生後，警方據報趕抵，當場進行酒測並將傷者送醫，幸無大礙，不過吳員低調未透露警務人員身分，直到出示服務證才得知他是警察，全程也配合偵辦。

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(中時)