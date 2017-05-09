新聞深喉嚨》沒受邀也要去 「恐怖情人外交」強襲WHA？

中天新聞

儘管蔡總統近日密集連發10則「推特」，呼籲國際支持台灣參與WHA，但9日清晨6時網路報名截止前，我國確定未收到邀請函。對此，衛福部長陳時中9日上午舉行記者會宣示，距離22日開會還有2周時間，仍有努力空間。也會如期率團前往瑞士日內瓦，透過與其他國家的雙邊與多邊會議，降低我國未獲邀與會的衝擊。從馬政府時期能去，到蔡政府時期不能去，台灣的國際空間被限縮是事實，「狂發推特」加上「沒受邀也要去」，是不是沒招索性「耍流氓」？

中天新聞

針對WHA排除台灣參與，中國大陸直接了當表態，國台辦主任張志軍和發言人安峰山都直指就是因為蔡政府不接受「九二共識」。話說到這，國人應該認清了，當中國大陸可以隻手限縮台灣國際空間，而美國日本無能為力或「有口無心」，正顯示過去一整年，蔡政府極力操作的聯美日抗中政策根本無效！接下來的問題是，如果蔡總統堅持要走「抗中」路線，那就把話說明白，後果就是國際空間不斷被壓縮，如果國人都接受，那就全民一起承擔。但請蔡總統別再用「維持現狀」、「台日友好」或是「蔡川熱線」來自欺欺人了！

中天新聞

上週末，海巡署在澎湖海域追捕越界的大陸漁船，大陸漁船以漁工做為「人肉盾牌」拒捕，海巡署以橡膠子彈與破門彈等5發非致命武器，擊傷2人後扣船。國台辦隨即以正式聲明強硬要求我方「放船放人」，消息被大陸媒體大篇幅報導後，激起大陸網民一片憤慨。另外，因共諜案被羈押的周泓旭於5月10日羈押期滿，但檢方認為他仍有逃亡串證之虞，聲請延押獲准。這些事件是彼此獨立的嗎？或者有股暗流正將兩岸民心越推越遠，敵意越升越高？

蔡總統就職週年倒數11天，意味著「新南向」政策也推動354天了！上週，蔡總統在一系列茶敘中特地安排了一場邀請東南亞國家媒體，也當場宣傳「新南向」。針對有人質疑，「一帶一路」限縮台灣在本區域的發展空間，有礙推動新南向政策。蔡總統回應，台灣擁有強大的民間企業及醫療、教育、農業、防災等軟實力，「這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的」。但蔡總統邀茶敘，越南媒體竟然完全不賞臉出席。而同一天，一則外電沒有受到台灣輿論的高度關注，卻不容忽視。5月初，泰國與中國大陸已經簽署購買3艘元級潛艦的第1份合約，大陸將在未來的11年裡，向泰國海軍供應潛艦。根據合約，泰國在未來的45天裡，將支付給大陸7億泰銖，約等於2千萬美元。蔡總統的「新南向」，到底要如何取代或阻擋中國大陸的「金錢或政治力」？

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兩天內，世界一西一東兩個大國分別選出了新總統！39歲的馬克洪，成為法國史上最年輕的總統，他的當選被視為法國人民對民粹主義、極端主義的反動！至於新任韓國總統呼聲最高的文在寅，則被視為相對親近中國大陸，且不贊成以強硬手段處理北韓問題的領袖，這兩位新領袖，可以期待他們會對歐洲與東亞帶來什麼改變嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)