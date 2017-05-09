陸首家台商學院 助大批台青創業
由兩岸大學和企業合作建設的江蘇淮安台商學院是大陸首家台商學院。成立近3年來，該學院已培訓了包括台企員工和台商二代在內的大批兩岸創業青年。
文匯報報導，淮安台商學院是由江蘇淮陰工學院與台灣中華大學、修平科技大學、長榮大學等四所大學及部分在淮台企聯合成立的非營利性教育機構。淮陰工學院院長李北群說，台商學院依托淮安大學科技園，為台灣青年創業提供配套設施，目前已有100多名兩岸青年入駐科技園，聘請了220餘名台灣大專校院和淮安企業家作為創業導師。
據瞭解，淮安台商學院已獲批國家級海峽兩岸青年就業創業基地。李北群指出，淮安台商學院為在淮台企實行「訂單式」人才培養，先後選派6名青年教師赴台讀博，150餘名大陸學生赴台灣中華大學交換學習。目前，該學院和台灣中華大學聯合培養博士已順利畢業，申報兩岸大學合作科研項目20餘項，已啟動10萬台企員工培訓工程，舉辦台資企業家培訓班，為20餘家台企培訓台企骨幹、台商二代。
(旺報)
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