校地蓋辦公室 高農學生舉布條抗議台中市府
台中市政府計畫利用興大附農第二校區興建辦公大樓，引發附農師生不滿，除在校園內外掛上白布條、表達抗議，校方9日並邀請市長林佳龍參加校務會議，多數老師強烈反對市府利用校地蓋大樓，經過2個多小時溝通，雙方協議暫停都計變更程序，並將成立小組持續溝通。
興大附農農經科黃姓主任在會議中強烈表達不滿，她表示，台中市有那麼多土地，市府為何獨獨看中附農作為實習農場的文高17用地？擔心學生實習土地被搶走，頭髮都白了一半。
總務主任李聲謙則說，市府一開始說要以地易地，拿文中46共3.4公頃土地來換文高17的2塊土地，隔兩周就以公告地價價值不對等的理由，只願意拿出2公頃多土地易地，過一段時間又說要扣除遷建費用、只能給1.8公頃易地，現在則連換地都沒了。
興大附農農場經營科學生江昱緯、張晏瑜表示，市府認為這塊土地利用密度低，但學校學生從高一到高三都在這裡實習，它「就像是都市中的綠珍珠」，是學生們重要的回憶。
林佳龍則當場承諾，將會立即停止文高17用地的都市計畫變更審議程序，並成立專案小組與校方溝通，也將立即主動協助附農爭取教育部經費興建新教學大樓，盼釋出善意、重拾夥伴關係，未來若該筆土地要發展，絕對不會讓附農缺席。
(中時)
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