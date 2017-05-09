產業變革！台灣大攜手Nokia衝5G雲平台

台灣大哥大與諾基亞合作，運用Nokia OZO的360度虛擬實境展示，可感受「眼到即手到」的超高清視頻流暢感。(圖片來源：台灣大哥大 提供)

台灣大哥大與諾基亞(Nokia)合作建置的5G先進設備，今天在全亞洲唯一獲得Uptime Tier III三大認證的台灣大IDC雲端機房展示，搶先測試體驗Nokia 5G原型機全台最快10Gbps超高峰值飆速，和「眼到即手到」1毫秒時延的超高頻視覺新饗宴。5G為萬物皆聯網的時代，為搶進物聯網，台灣大最快將於今年底完成全島NB-IoT網路的佈建，為5G上路先行暖身。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，從4G跨入5G的時代，不單是網速的大躍進，包括人的生活型態、大環境面的產業結構，甚至就業型態都會產生極大的變革，因為5G能支持100倍的物件聯網，是個萬物與雲端和大數據互聯的世界，不但提供萬物內建通訊的能力，帶來比2G/3G/4G更大的影響性，屆時還會催生無數個全新的產業與應用技術，無論是在高端無人機協助智慧城市發展與救災、無人車自動行駛高速公路，還是遙控機器手臂拆除爆裂物、遠端醫療等工作，都可透過頻寬極大、遞延秒差極短的5G，讓這些被視為天方夜譚的想像或電影中出現的未來科幻場景，均因5G而啟動並逐一實現。

台灣大哥大總經理鄭俊卿(左)攜手Nokia台灣暨香港、澳門區總經理謝任邦，聯袂衝5G雲平台，萬物連網零秒差。(圖片來源：台灣大哥大 提供)

台灣大哥大與諾基亞合作建置的5G先進設備，MEC多視角視頻展現親臨現場般「眼到即手到」的零秒差。(圖片來源：台灣大哥大 提供)

鄭俊卿指出，台灣大哥大去年7月與諾基亞(Nokia)簽署5G合作備忘錄，就「5G策略聯盟及實驗網」進行合作，歷經10個月，這套先進的5G技術設備終於在台灣大IDC雲端機房展示，讓大家率先體驗未來5G帶來的生活應用，同時還就5G時代所需的前瞻性網路進行規劃與建設，包括佈建電信雲平台、虛擬雲化網路、小型基站基礎建設等。

諾基亞通信台灣暨香港、澳門區總經理謝任邦表示，Nokia以先進而完整的5G先進技術與台灣大哥大攜手合作，推動5G、物聯網 (IoT)、軟體及雲端等行動通訊端到端產品組合，並融合運用世界級的成功導入經驗，將5G技術應用在不同產業領域，以期共同打造創新網路速率、敏捷性及效率高峰的5G行動新世代。

myVideo和富邦悍將合作，首度嘗試將球賽導入5G VR技術。(圖片來源：台灣大哥大 提供)

台灣大哥大總經理鄭俊卿(左四)與諾基亞通信台灣暨香港、澳門區總經理謝任邦(右四)帶領團隊衝5G雲平台。(圖片來源：台灣大哥大 提供)

建構5G時代的三大通信需求，分別是超低時延、超高速寬頻網、廣泛佈建物聯網。台灣大哥大副總經理郭宇泰指出，這次展演的5G先進技術，在高傳輸吞吐量上，5G比4G最快可達100倍，20秒即可下載一部25GB藍光影片；5G也是4G反應時間的10分之一，特別在極低延遲性上的表現令人咋舌，運用Nokia OZO的360度虛擬實境為播映內容的實驗展示組，可感受如臨現場般且「眼到即手到」的超高清視頻流暢感，透過MEC(Mobile-edge Computing)多視角視頻，僅較現場實況時延0.5秒。還有以超高頻寬傳送高解析度影像和快如運動神經般的瞬間反應，更可讓醫生透過遠端遙控進行醫療手術如臨現場。

未來5G生活應用對一般的消費者最有感的，當屬超大頻寬和極低延遲性所能帶來前所未有的影音震撼。今天的展演也包括myVideo和富邦悍將合作，首度嘗試將球賽導入5G VR技術，讓球迷於虛擬實境中可以與富邦悍將啦啦隊(Fubon Angels)及富邦悍將球星零距離接觸，360度環場效果搭配3D顯示字幕及主播球評即時講評，彷彿置身球賽現場感受緊張氣氛。鄭俊卿總經理更搶先預告，6/18日在富邦悍將對決Lamigo桃猿球賽時，myVideo將利用360度VR先進技術加入2D影像，並以4K畫質全程直播，更有隱藏版神秘嘉賓透過AR（擴增實境）方式與球迷互動，結合VR與AR的混合實境，讓球迷們率先體驗這場堪稱史上最具臨場感的觀賽饗宴。

展演現場並展示無人機的應用，分別搭載行動基地台、微型攝影機和救難包。未來在地震、火災、氣爆等災難發生時，現場可能因網路受損或沒有網路覆蓋下，讓搜救單位無法在第一時間掌握災區狀況的問題將獲得解決，透過佈建空中網路，無人機將可發揮關鍵性的救災任務。由此預見5G上路後，將會徹底顛覆人們的生活模式。

5G預計2020年前後開始商轉，台灣大目前已積極進行電信網路雲端化，諸如2月與Nokia合作完成vMG(Virtual Mobile Gateway) 的建置，成為台灣第一個支持企業NFV(Network Function Virtualization)網路功能虛擬化的電信業者，可針對不同客戶、不同應用，打造專屬的行動網路以滿足不斷增長的4G及物聯網（IoT）的連接需求；同時最快將於今年底前在全島完成佈建NB-IoT網路，支持耗電量低、傳輸量小方面的應用，未來可提供包括空氣汙染氣體和空氣品質的監測、水質感測、智慧水錶、停車場車位狀態偵測、寵物追蹤，以及病患離開醫院後的身體狀況追蹤等。

(中時電子報)