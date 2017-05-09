研究助理降級改敘 罹時效免還差額
2009年間考試院修改組織規程，規定全台各公立博物館的「研究助理」均「得」降級為中學教師，新北市也自2012年起開始函請追繳規程發布後的待遇差額，拒絕返還3年近15萬元薪資的黃姓研究助理，2016年挨告要求返還近15萬元薪資，但台北高等行政法院以5年時效滅失判決免還，消息一出讓許多研究助理相當哀怨，認為此一判決無異鼓勵「造反有理」。
考量博物館專業需求與公務考試關聯不大，國內外各博物館幾乎都設有以教育人員資格任用的研究助理（日本稱為「學藝員」）。新北市從2000年鶯歌陶博館成立後，也在各館設置共約30多名以「大學講師」資格聘任的研究助理。
考試院在2009年8月第11屆第46次會議中，將研究助理職等修正為「『得』比照中等學校教師之資格聘任」，包括新北市在內的全台各公立博物館研究助理，一夕之間悉遭降級改敘。
降級改敘與當初聘任條件相差甚大，引發研究助理不滿並衍生出法令爭議，市府數度函請考試院解釋後，自2012年12月提出分一次繳回，或是採6、12、18等三期分期繳回市庫方案。但十三行博物館黃姓離職研究助理拒繳2009年8月起至2010年12月共約15萬元的「學術研究費」，直到2015年才遭到館方提告。
一審地院以提告的5年時效喪失，判決十三行博物館敗訴；館方不滿上訴，仍遭最高行政法院維持原判，駁回上訴確定。
消息傳出引發不少研究助理不滿，部分研究助理私下指出，考試院修改的規程明明有「得」字但書，但市府卻將所有研究助理全數降級改敘，並未比照故宮等博物館做法，將辦法公佈前即聘任的研究助理續以大學講師資格聘任，雖然合法也難令人信服；另市府定出的管理辦法也沒有升遷管道，即使已有10多年資歷，也無升遷機會。
另有部分研究助理私下抨擊，此一判決無異鼓勵「造反有理、革命無罪」，拒繳的結果居然獲判無須返還，也讓已遭追繳10多萬元薪資的研究助理深感不平。
(中時)
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