彰銀疑遭詐貸2億元 檢調15路搜索約談

據中央社報導，2名地政士涉用人頭，以偽造所得清單或提高不動產交易價格等方式，向彰化銀行（2801）詐貸新台幣2億多元；台北地檢署今指揮北機站兵分15路進行搜索，約談25人到案。目前全案依詐欺、偽造文書等方向偵辦。

(中時電子報)