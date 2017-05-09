醫院外守株待兔 賣毒品給戒毒者遭起訴

在押中、43歲鄧姓女子，專在豐原醫院急診室外守株待兔，兜售海洛英給到醫院領取「美沙冬」的戒毒患者，在急診室旁巷子內立即交易，台中地檢署偵結，依毒品危害防治條例起訴。

起訴書指出，鄧女從原本吸毒到後來轉換身份開始販毒，明知許多戒毒者會到醫院領取美沙冬當毒癮替代品，得知不少戒毒者都在中午時到豐原醫院領毒品，當作是賣毒的「最佳地點」，今年2月12日中午在醫院急診室外賣毒，不到幾分鐘就賣出5包海洛英給3位毒蟲，獲5千元進帳 。

警方據報後，數日後在豐原區拘提鄧女到案，鄧女及3位吸毒者均坦承犯行。

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(中時)