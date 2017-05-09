台抗議無法參加WHA 陸外交部：挾洋自重沒有出路

台灣未能取得今年WHA邀請函，陸委會認為是大陸從中阻撓，表達強烈不滿及抗議。大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中表示，在台灣地區參與世衛大會問題上，世界衛生組織秘書處嚴格遵守聯合國大會第2758號決議，和世衛大會25.1號決議，恪守一個中國原則，世界上絕大多數國家對中國在此問題上的立場表示理解和支持。

耿爽表示，事實證明，只有認同一個中國原則，才能通過兩岸協商台灣地區參會事宜，「搞挾洋自重，沒有出路。」

耿爽強調，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務，做出了妥善安排。「在國際衛生條例2005的框架下，台灣地區同世衛組織和各國的信息交流是暢通的、機制是完善的，台灣地區的醫療衛生專家可以參加世衛組織的相關技術會議，有需要時，世衛組織的專家也可以赴台灣地區進行指導。」

耿爽表示，上述安排確保了無論是島內還是國際上發生了突發的公共衛生事件，台灣地區均可即時有效應對。「所謂影響台灣人民的健康權益、國際衛生防疫缺口的說法，完全不符合事實。」

(中時)