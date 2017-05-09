經前總不舒服？ 中醫師教妳舒緩經前症候群
女性若在經期前7~10天開始感到胸悶、乳房脹痛、容易疲倦，情緒易怒等症況，且持續3個月以上，就是所謂的經前症候群。以中醫角度來看，經前症候群是相關臟腑與經絡不通，所引起的氣血不暢，想要舒緩不適，需要氣血調和，加上排解抑鬱。
台灣新生報今日報導，臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區瞿瑞瑩中醫師指出，肝經主管情緒、胃經通過乳房，而腎經與內分泌系統有關，因此肝氣要調和，身體的氣血循環調和通暢，以及排解抑鬱，就會使心情感到舒暢。在四季之中，以春季最適宜養肝，要是女性比較怕冷，可以多泡熱水澡，但若容易發熱流汗及或氣大的女性，建議只要泡到肚臍。
瞿瑞瑩中醫師表示，女性可以透過中醫調理及按摩穴道，來幫助氣血通暢，也可讓體質恢復到較好的狀態。
長期食用生菜沙拉、水果餐以維持苗條身形的女性，多會容易感到手腳冰冷，經血量也會比較少，瞿瑞瑩中醫師建議可以用理中湯來調理身體，理中湯具有健脾利水、祛寒補氣之功效；另外，想要舒緩經期不適，可以飲用寧神安燥效果的甘麥大棗湯，或調達氣機的小柴胡湯。
適時按壓手掌虎口的合股穴、腳掌大姆趾根外下緣的太衝穴以及距離腳內踝四橫指的三陰交穴，可以緩解疼痛、緩和情緒，能紓解經前症候群。
瞿瑞瑩中醫師提醒，在女性生理期前，應要避免攝取過鹹、過寒及過燥食物，常保持心情愉悅，適當運動以放鬆心情，能使氣血經絡舒暢。
(中時電子報)
關鍵字：經期
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