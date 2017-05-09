兒童版全民大悶鍋 川普總統槓上梅姨 小學生模仿名人創意無限 詞鋒犀利展現優異英語

在適當的教育環境薰陶之下，孩子的潛力究竟可以發揮到何種地步？快樂瑪麗安「唱作俱佳」說故事暨「名人模仿」演講比賽，一群不到12歲的小選手，化身美國總統川普、「梅姨」梅莉史翠普、王貞治、 岳飛等閱歷不同凡響的名人，更能將表演內容與一例一休、職棒等時事話題結合，展現國際觀及對於社會趨勢的敏銳度。母親節即將來臨，選手家長表示，能在現場見證孩子的視野、外語程度及自信同步成長，就是最好的母親節禮物。

名人模仿是激發孩子自主學習、豐富人生經驗的最佳舞台，快樂瑪麗安名人模仿演講比賽的小選手們均為國小學童，模仿起梅莉史翠普、川普、伊麗莎白女王等閱歷豐富的名人有模有樣，無論是發音、講詞內容深度及表演說服力都令人驚豔。圖/快樂瑪麗安美語教學機構提供

「總統先生，我是好萊塢被吹捧的最過頭的女演員，請問您對台灣的一例一休爭議有什麼看法？」「如果員工敢跟我提這種東西，我就開除他！」模仿奧斯卡影后梅莉史翠普的小選手Zoey，巧妙引用美國總統川普在推特對影后的攻訐留言，與模仿美國川普總統的小選手Anderson一搭一唱KUSO「當梅莉史翠普遇上死對頭川普」的趣味情境，無論是服裝造型、姿態及說話風格都維妙維肖，也讓從事美語教學多年的評審大為驚嘆，真的很難想像兩個不到10歲的小朋友，能表演得這麼到位。

時下Facebook、Instagram等社群媒體已經成為各年齡階層秀自己、與朋友交流的重要平台，見證超過半世紀國際情勢變化的英國伊麗莎白女王，如何看待這股熱潮呢？模仿英女王的選手Judy與模仿凱特王妃的Kimmy，呈現了饒富趣味的辯論情境。正逢日本職棒球季開打，模仿前巨人隊教練王貞治的Jasper，受訪時引用奧運游泳選手傅園慧的名言，勉勵旅日球員陽岱綱使出「洪荒之力」，快樂瑪麗安的孩子們，將模仿融入時下熱門趨勢話題，巧思創意令人叫絕。

快樂瑪麗安美語教學機構創辦人Marian Lan表示，名人模仿是難度極高的表演領域，也是激發孩子潛力、開拓視野的難得體驗。如何呈現說服人心的模仿，選手要進行大量的資料蒐集與歸納，如模仿川普的孩子，為了精確模擬川普的眼神、說話語調及”You Are Fired!”招牌動作，必須觀看大量的新聞影片，孩子在排練的過程中，切實的感受獨立思考、自主學習所帶來的成就感。在這群盡情投入表演的孩子身上，快樂瑪麗安再次證明在輕鬆、愉快的學習氛圍之下，也能累積深厚的外語實力。

(中時電子報)