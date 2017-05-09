抽中新北中和社宅 竟貼網轉租想當二房東
新北市中和區秀峰青年社會住宅上周剛簽約，不料剛簽完約，就有中籤承租人在租屋網站貼文欲轉租，而且租金還是市價19800元另加1200元管理費，遠較市府訂約的15000元、免管理費高出許多，企圖當二房東賺取差價。
市府城鄉局住宅發展科長鄭健志表示，雖然承租人已將物件從網路下架，但城鄉局將持續抽查，只要發現有轉租情況，將依承租屋違約予以解約，依抽籤備取順位租予下一名符合資格者，並註記違約的承租人，2年內不得再提出社宅申請。
有網友在《爆料公社》臉書社群截圖貼文爆料指出，有中和秀峰青年社會住宅中籤者，竟將物件貼「591租屋網」出租企圖當二房東，物件內容還標明「兩房兩廳、24坪，每月租金19800元、外加1200元管理費」，另要求「入住者須當地管區查詢有無犯罪紀錄、歡迎有公德心、愛乾淨、守法守秩序優質房客入住」。
爆料網友痛批轉租者踐踏政府美意，表示中和青年宅是國家讓低收入家庭可入住的美意，沒想到低收入戶都還沒簽約完，就有人要當二房東，還加收管理費，讓需要幫助的人無法理解。
鄭健志表示，城鄉局今天也接獲民眾檢舉，但上網查詢時，出租物件已下架，進一步調查發現，確實是上周剛簽約的優先戶貼網，但該優先戶否認要出租，並強調會本人入住，不過城鄉局已註記該承租人，並將每天前往查核，只要發現承租人轉租當二房東，將立即解約取消承租人資格，未來2年也不得再提出社宅申請。
(中時)
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