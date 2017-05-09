淡水一男子墜樓卡車內 送醫後無生命危險

葉姓男子墜落在1樓路邊的汽車內，警消獲報到場將其救出。（譚宇哲翻攝）

葉姓男子墜落在1樓路邊的汽車內，警消獲報到場將其救出。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區淡海路一處民宅今天下午2時許傳出有民眾墜樓，警消獲報到場後發現24歲葉姓男子卡在1樓汽車的後座與後車廂間，全身有多處擦傷，趕緊協助葉男脫困，所幸葉男意識清楚，經送醫後沒有生命危險，葉男墜樓原因仍待警方進一步釐清。

(中時)