南市推3大脫貧方案 陪伴青少年夢想未來

台南市列冊低收入戶及中低收入戶等弱勢學童高達2萬多人，社會局除了推行「逆風飛翔」外，還籌措經費辦理「看見未來、逆轉人生」、「展翅高飛」等脫貧方案，今年度總計陪伴61位高中及大學學子，總課程參與、相關補助及社工訪視關懷等服務更高達1007人次。

社會局指出，去年首次推行以封閉式團體辦理「看見未來，逆轉人生」及「逆風飛翔」等2項脫貧方案，將來自不同區域、不同年齡的弱勢家庭青少年，透過社工員有計畫地帶領，每個月安排成長課程，學員們除需配合接受一系列的培力課程並定期進行儲蓄，還要到社褔機構或社區發展協會服務學習。

此外，社會局也輔以「展翅高飛」的單次性補助方案，提供青少年學員學習設備補助、成績優異獎助學金、考照及考試補助費用，更以一對一的方式，媒合青少年暑假期間前往大賣場、餐廳、便利商店及其他企業中實習，教導並鼓勵青少年們將辛苦獲得的薪資每月存入帳戶中，社會局再提撥相同的金額給青少年，讓學員們未來有一筆存款可以運用在投資自己身上。

(中時)